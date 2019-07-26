Экс-чемпион мира по боксу, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ соответствующих органов США выдавать визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой, передает Sport24.
"Мы можем сколько угодно обсуждать такие темы, но очевидно, что фраза "спорт вне политики" — это заблуждение, и она является неактуальной. Мы с вами можем строить предположения, на каком основании это было сделано. Тем более по политическим соображениям никаких комментариев мы не получим. У них на этот счет есть фраза, что в случае отказа они не обязаны объяснять причину", — сказал политик.
"Что делать в такой ситуации Кузнецовой? К сожалению, в этой ситуации ничего не поделать. Невозможно попасть без визы в страну, которая требует визу. Можно попробовать обратиться по линии в МИД за объяснениями причин. Возможно, по запросу они дадут ответ, хотя они не обязаны это делать. ", — добавил чиновник.
"Политика давным давно вмешивается в спорт, просто сейчас это делается больше некрасиво и нелицеприятно. К сожалению, это так, на сегодняшний день думать, что спорт вне политики, — это заблуждение", — заключил бывший спортсмен.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему российский боксер Максим Дадашев отказывался останавливать поединок.