Валуев прокомментировал неприятный инцидент с Кузнецовой

"Мы можем сколько угодно обсуждать такие темы, но очевидно, что фраза "спорт вне политики" — это заблуждение, и она является неактуальной. Мы с вами можем строить предположения, на каком основании это было сделано. Тем более по политическим соображениям никаких комментариев мы не получим. У них на этот счет есть фраза, что в случае отказа они не обязаны объяснять причину", — сказал политик.

"Что делать в такой ситуации Кузнецовой? К сожалению, в этой ситуации ничего не поделать. Невозможно попасть без визы в страну, которая требует визу. Можно попробовать обратиться по линии в МИД за объяснениями причин. Возможно, по запросу они дадут ответ, хотя они не обязаны это делать. ", — добавил чиновник.

"Политика давным давно вмешивается в спорт, просто сейчас это делается больше некрасиво и нелицеприятно. К сожалению, это так, на сегодняшний день думать, что спорт вне политики, — это заблуждение", — заключил бывший спортсмен.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему российский боксер Максим Дадашев отказывался останавливать поединок.