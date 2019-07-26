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Кузнецова заявила, что пропустит турнир в Вашингтоне, несмотря на выдачу визы 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что не примет участие на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, несмотря на выдачу визы.
«Если виза будет готова сегодня или завтра, то это ничего не изменит, я уже снялась с турнира в Вашингтоне. Самолетов нет, а в последний момент туда точно не полечу уже. Значит, уже попозже», — цитирует Кузнецову «РИА Новости».
Россиянка публиковала пост в Instagram, в котором заявила, что не сумеет защитить титул победительницы турнира в Вашингтоне из-за проблем с оформлением визы. 26 июля посольство США призвало Кузнецову обратиться в дипмиссию, утверждая, что её виза готова.
Ранее в посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова.
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Теннис , Светлана Кузнецова , РИА Новости
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