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Шарапова отметила юбилей парня-миллионера в испанском стиле 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Возлюбленный теннисистки Марии Шараповой — миллионер Александр Гилкс — отметил 40-летний юбилей, закатив тематическую вечеринку в Андалусии. Мероприятие провели в стиле фламенко, сообщила «Экспресс Газета».
16 июля другу принца Гарри Алексу Гилксу исполнилось 40 лет. На свой юбилей миллионер устроил тематическую вечеринку в загородном доме для родных и друзей. Компания устроила фотосессию. Сам Гилкс пример образ испанца-тореадора. Он появился в белом пиджаке и широкополой шляпе. Мария облачилась в костюм танцовщицы фламенко. Она надела красное платье и венок из цветов. Свой образ она дополнила рубиновыми серьгами.
После празднества пара поделилась фотографиями с подписчиками в Instаgrаm. На опубликованных фотографиях вместе с Гилксом и Шараповой позируют их общие друзья: Рианна тен Хаген, Марго Паскаль Дерксен и Наталья Бласковичова.
«Прикосновение фламенко», — подписал Гилкс подборку фото со своего дня рождения
Александр Гилкс основал аукционный дом Paddle 8. Его считают одним из самых влиятельных людей в мире искусства. В школе Гилкс дружил с принцем Уильямом.
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Теннис , Александр Гилкс , принц Гарри , Рианна , Мария Шарапова , принц Уильям
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