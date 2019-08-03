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Медведев пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне 

Газета.Ru + ещё 26 4 часа назад
Фото: Reuters
В четвертьфинале спортсмен оказалcя сильнее своего хорватского соперника Марина Чилича со счетом 6:4, 7:6 (9:7).
Встреча проходила немногим более полутора часов.
В предпоследнем этапе турнира россиянин встретится с немцем Петером Гоевчиком.
На данный момент Медведев занимает 10 позицию в рейтинге ATP.
Финал соревнований состоится четвертого августа в 17:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что итальянец Фабио Фоньини не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в мексиканском Лос-Кабосе.
Теннис. ATP. Вашингтон. 1/4 финала Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (9:7)
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Теннис , Даниил Медведев , Марин Чилич
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