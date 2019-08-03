Медведев пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне

В четвертьфинале спортсмен оказалcя сильнее своего хорватского соперника Марина Чилича со счетом 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча проходила немногим более полутора часов.

В предпоследнем этапе турнира россиянин встретится с немцем Петером Гоевчиком.

На данный момент Медведев занимает 10 позицию в рейтинге ATP.

Финал соревнований состоится четвертого августа в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что итальянец Фабио Фоньини не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в мексиканском Лос-Кабосе.