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Французский теннисист придумал новый способ подачи 

News.ru 11 часов назад
Фото: instagram.com/bensigouin
На турнире в Австрии французский теннисист Бенжамен Симоне продемонстрировал необычный способ подачи.
Прежде чем отправить мяч на противоположную сторону корта ракеткой, он подбросил его между ногами.
Представители Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не оставили любопытный трюк француза без внимания, разместив его в своём Instagram с комментариями.
Когда мы подумали, что видели уже всё, что только возможно… Как вообще это можно назвать? — поинтересовалась АТР у любителей тенниса.
24-летний Бенжамен Симоне ранее ни разу не завоёвывал титулы на турнирах элитной категории, поэтому, видимо, решил прославиться несколько иным способом.
Мария Шарапова приняла решение прекратить сотрудничество со своим личным тренером, писал ранее News.ru.
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