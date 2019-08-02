Французский теннисист придумал новый способ подачи 

На турнире в Австрии французский теннисист Бенжамен Симоне продемонстрировал необычный способ подачи.
Прежде чем отправить мяч на противоположную сторону корта ракеткой, он подбросил его между ногами.
Представители Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не оставили любопытный трюк француза без внимания, разместив его в своём Instagram с комментариями.
Когда мы подумали, что видели уже всё, что только возможно… Как вообще это можно назвать? — поинтересовалась АТР у любителей тенниса.
24-летний Бенжамен Симоне ранее ни разу не завоёвывал титулы на турнирах элитной категории, поэтому, видимо, решил прославиться несколько иным способом.
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