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Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP 

ТАСС + ещё 18 10 часов назад
Фото: AP Photo/Chuck Burton
Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).
Рейтинг АТР от 5 августа:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4755;
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045;
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;
7 (5). Александр Зверев (Германия) — 4005;
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;
9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2745;
10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2500…
70 (49). Андрей Рублев (Россия) — 996.
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Новак Джокович , Кевин Андерсон , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер
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