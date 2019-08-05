Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов , идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.

Рейтинг АТР от 5 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045;

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;

9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2745;

70 (49). Андрей Рублев (Россия) — 996.