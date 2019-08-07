Над Шараповой поиздевались после поражения

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Российская теннисистка поиздевалась над Шараповой после поражения 

Lenta.ru + ещё 36 32 минуты назад
Российская теннисистка Дарья Касаткина в Instagram-аккаунте потроллила Марию Шарапову после ее поражения на турнире в канадском Торонто.
@kasatkina
Касаткина выложила фотографию, на которой она разговаривает с Анетт Контавейт перед ее матчем с Шараповой. Россиянка подписала снимок шуточным диалогом, в котором она просила побыстрее обыграть соотечественницу.
Контавейт обыграла Шарапову со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча длилась два часа 41 минуту. В середине июня российская теннисистка вернулась на корт после четырехмесячного перерыва в связи с травмой.
Касаткина вышла во второй круг турнира, одержав победу над немкой Анжеликой Кербер со счетом 0:6, 6:2, 6:4. Следующей соперницей теннисистки станет либо канадка Эжени Бушар, либо ее соотечественница Бьянка Андрееску.
Призовой фонд турнира в Торонто составляет 2,83 миллиона долларов. Он завершится 11 августа.
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Теннис , Видео , Анетт Контавейт , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анжелика Кербер , Эжени Бушар , Бьянка Андрееску
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