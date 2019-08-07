Над Шараповой поиздевались после поражения

Российская теннисистка поиздевалась над Шараповой после поражения

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Касаткина выложила фотографию, на которой она разговаривает с Анетт Контавейт перед ее матчем с Шараповой. Россиянка подписала снимок шуточным диалогом, в котором она просила побыстрее обыграть соотечественницу.

Контавейт обыграла Шарапову со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча длилась два часа 41 минуту. В середине июня российская теннисистка вернулась на корт после четырехмесячного перерыва в связи с травмой.

Призовой фонд турнира в Торонто составляет 2,83 миллиона долларов. Он завершится 11 августа.