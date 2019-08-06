Шарапова будет сотрудничать с экс-тренером Джоковича

Известная российская теннисистка Мария Шарапова намерена сотрудничать с бывшим тренером первой ракетки мира Новака Джоковича Риккардо Пьятти, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Сотрудничество продлится на время Открытого чемпионата США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.

По словам пятикратной победительницы турниров "Большого шлема", ей пришлось расстаться со своим предыдущим наставником шведом Томасом Хогстедтом . Причины, по которым партнеры разошлись, неизвестны.

Хогстед работал с Шараповой с января 2011 года по июль 2013-го. Он также тренировал канадскую теннисистку Эжени Бушар и американку Мэдисон Кис до сентября 2017 года..

В 2018 году Шарапова вернулась к сотрудничеству с Хогстедом, покинув нидерланджского специалиста Свена Гренефельда

Ранее Шарапова прокомментировала поражение в турнире в Монреале.