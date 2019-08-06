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Шарапова будет сотрудничать с экс-тренером Джоковича 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известная российская теннисистка Мария Шарапова намерена сотрудничать с бывшим тренером первой ракетки мира Новака Джоковича Риккардо Пьятти, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Сотрудничество продлится на время Открытого чемпионата США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
По словам пятикратной победительницы турниров "Большого шлема", ей пришлось расстаться со своим предыдущим наставником шведом Томасом Хогстедтом. Причины, по которым партнеры разошлись, неизвестны.
Хогстед работал с Шараповой с января 2011 года по июль 2013-го. Он также тренировал канадскую теннисистку Эжени Бушар и американку Мэдисон Кис до сентября 2017 года..
В 2018 году Шарапова вернулась к сотрудничеству с Хогстедом, покинув нидерланджского специалиста Свена Гренефельда.
Ранее Шарапова прокомментировала поражение в турнире в Монреале.
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Теннис , Свен Гренефельд , Новак Джокович , Томас Хогстедт , Мария Шарапова , Эжени Бушар
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