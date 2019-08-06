Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова заняла седьмое место в рейтинге Forbes 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок 2019 года по версии журнала Forbes.
Шарапова заняла седьмую строчку в списке Forbes. Издание оценило ее доход за прошедшие 12 месяцев в 7 млн долларов, из которого призовые составляют лишь миллион долларов. Основной доход теннисистка получила благодаря рекламным контрактам с Nike, Evian, Tag Heuer и Porsche, а также собственной линии средств по уходу за кожей Supergoop и кондитерской марки Sugarpova.
Издание включило в список 15 спортсменок, чей доход за последний год превысил 5 млн долларов. 11 первых позиций и 13-ю строчку оккупировали представительницы большого тенниса. На первой строчке предсказуемо разместилась американка Серена Уильямс, заработавшая 29,2 млн долларов. На втором месте оказалась японка Наоми Осака (24,3 млн долларов), на третьем — немка Анжелика Кербер (11,8 млн долларов).
Также в список высокооплачиваемых спортсменок попали футболистка сборной США Алекс Морган, индийская бадминтонистка Пусарла Венката Синдху и тайская гольфистка Ария Джутанугарн.
Комментарии
Теннис , Алекс Морган , Серена Уильямс , Мария Шарапова , Анжелика Кербер , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ювентус» согласен продать Дибалу «Тоттенхэму»
Гибель Дадашева: семья хочет судиться с организаторами
Юная ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Не помешавший убийству пауэрлифтера полицейский осужден
Дрались с фанатами: в Польше задержаны россияне
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение