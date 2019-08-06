Шарапова заняла седьмое место в рейтинге Forbes

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок 2019 года по версии журнала Forbes.

Шарапова заняла седьмую строчку в списке Forbes. Издание оценило ее доход за прошедшие 12 месяцев в 7 млн долларов, из которого призовые составляют лишь миллион долларов. Основной доход теннисистка получила благодаря рекламным контрактам с Nike, Evian, Tag Heuer и Porsche, а также собственной линии средств по уходу за кожей Supergoop и кондитерской марки Sugarpova.

Издание включило в список 15 спортсменок, чей доход за последний год превысил 5 млн долларов. 11 первых позиций и 13-ю строчку оккупировали представительницы большого тенниса. На первой строчке предсказуемо разместилась американка Серена Уильямс , заработавшая 29,2 млн долларов. На втором месте оказалась японка Наоми Осака (24,3 млн долларов), на третьем — немка Анжелика Кербер (11,8 млн долларов).