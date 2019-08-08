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Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале 

ТАСС + ещё 24 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче третьего круга турнира в Монреале (Канада). Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась 1 час 10 минут. Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В 1/4 финала Медведев, посеянный на турнире под восьмым номером, встретится с австрийцем Домиником Тимом (2).
Турнир в Монреале завершится 11 августа.
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Теннис , Даниил Медведев , Доминик Тим
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