ТАСС: последние новости

Шарапова проиграла Контавейт в первом круге теннисного турнира в Торонто

Россиянка Кузнецова вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто, обыграв Векич

Рублев и Зверев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Монреале в парном разряде