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Андрееску выиграла турнир в Торонто после отказа С. Уильямс от борьбы в финале 

Чемпионат.com + ещё 40 6 часов назад
Фото: Reuters
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей турнира категории Premier в Торонто.
Финальный матч Андрееску с американкой Сереной Уильямс продолжался всего 4 сета и 19 минут. Андрееску реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Серена дважды подала навылет и допустила 2 двойные ошибки, после чего отказалась от продолжения борьбы.
Для 19-летней Андрееску это второй титул в карьере и в сезоне-2019. Ранее она победила на турнире в Индиан-Уэллсе. Впервые с 1969 года турнир выиграла хозяйка корта.
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Теннис , Серена Уильямс , Бьянка Андрееску
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