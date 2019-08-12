Медведев оценил влияние Хачанова на свой прогресс

В полуфинале теннисного турнира в Монреале он обыграл Хачанова со счетом 6:1, 7:6 (8:6). Таким образом, он стал первой ракеткой России.

Ожидается, что победа над соотечественником позволит Медведеву обойти его в рейтинге АТР.

"Стать первой ракеткой России, обыграв Карена, это круто. В прошлом году я проиграл ему в Москве. Вообще, у нас классное соперничество, мы тянем друг друга наверх. Понятно, что если бы одного из нас не было, мы бы, в любом случае, старались бы играть лучше и показывать те же самые результаты, но у нас еще очень многое впереди", — заявил Медведев.