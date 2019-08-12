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Медведев оценил влияние Хачанова на свой прогресс 

Газета.Ru + ещё 80 1 час назад
Фото: EPA
Российский теннисист Даниил Медведев оценил влияние соотечественника Карена Хачанова на успехи в карьере, передает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В полуфинале теннисного турнира в Монреале он обыграл Хачанова со счетом 6:1, 7:6 (8:6). Таким образом, он стал первой ракеткой России.
Ожидается, что победа над соотечественником позволит Медведеву обойти его в рейтинге АТР.
"Стать первой ракеткой России, обыграв Карена, это круто. В прошлом году я проиграл ему в Москве. Вообще, у нас классное соперничество, мы тянем друг друга наверх. Понятно, что если бы одного из нас не было, мы бы, в любом случае, старались бы играть лучше и показывать те же самые результаты, но у нас еще очень многое впереди", — заявил Медведев.
Ранее Серена Уильямс объяснила причину снятия с финального матча в Торонто.
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