Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения финалисток турнира категории Premier в Торонто.
Серена не смогла продолжить матч после четвёртого гейма. Из-за травмы верхней части спины она практически не могла двигаться. 19-летняя Бьянка Андрееску выиграла домашний турнир, став первой канадкой, победившей в Торонто в Открытую эру.
"I'm sorry…I tried. "
You're a 🌟, @serenawilliams. #RC19 pic.twitter.com/KeBOiYa48g— WTA (@WTA) 11 августа 2019 г.
Серена плакала и приносила извинения болельщикам, пришедшим подержать её в финальном матче.
«Спасибо, ребята. Прощу прощения, сегодня не могу вас порадовать. Я пыталась, но не смогла. Бьянка, ты великолепная спортсменка, женщина. Спасибо моей команде. Это тяжёлый год, но мы продолжим двигаться вперёд», — сказала Серена.