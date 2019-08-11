Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения финалисток турнира категории Premier в Торонто.

Серена плакала и приносила извинения болельщикам, пришедшим подержать её в финальном матче.