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Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения в Торонто 

Чемпионат.com + ещё 3 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения финалисток турнира категории Premier в Торонто.
Серена не смогла продолжить матч после четвёртого гейма. Из-за травмы верхней части спины она практически не могла двигаться. 19-летняя Бьянка Андрееску выиграла домашний турнир, став первой канадкой, победившей в Торонто в Открытую эру.
Серена плакала и приносила извинения болельщикам, пришедшим подержать её в финальном матче.
«Спасибо, ребята. Прощу прощения, сегодня не могу вас порадовать. Я пыталась, но не смогла. Бьянка, ты великолепная спортсменка, женщина. Спасибо моей команде. Это тяжёлый год, но мы продолжим двигаться вперёд», — сказала Серена.
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Теннис , Серена Уильямс , Бьянка Андрееску
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