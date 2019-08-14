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Шарапова закончила выступления в Цинциннати 

News.ru + ещё 104 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла второй ракетке мира австралийке Эшли Барти во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США). За 1 час 29 минут россиянка успела уступить в двух сетах со счётом 4:6, 1:6.
Шарапова выигрывала данный турнир в 2011 году, когда в финале обыграла в трёх сетах сербку Елену Янкович. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что Шарапова заняла седьмую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортcменок мира по версии Forbes. Как сообщается на сайте журнала, за год российская теннисистка заработала $7 млн, из которых $6 млн — спонсорские контракты и $1 млн — призовые средства. В первую десятку рейтинга вошли только теннисистки.
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Теннис , Эшли Барти , Елена Янкович , Мария Шарапова , Forbes
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