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Россиянка Касаткина победила в первом круге турнира в Цициннати 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати.
Спортсменка смогла победить в первом круге чешку Барбору Стрыцову в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (11:9). Россиянка реализовала пять из 14 брейк-пойнтов, а также набрала 46 очков на приеме и выиграла 13 геймов.
В истории турнира лишь три россиянки доходили до первого места. Так, в 2006 году победа досталась Вере Звонаревой, в 2007 — Анне Чакветадзе, а в 2008 — Надежде Петровой.
Последний раз российские теннисистки добирались до финала соревнований в Цинциннати в 2011 году.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати.
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Теннис , Серена Уильямс , Анна Чакветадзе , Дарья Касаткина , Вера Звонарева , Надежда Петрова
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