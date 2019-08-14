Россиянка Касаткина победила в первом круге турнира в Цициннати

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати.

Спортсменка смогла победить в первом круге чешку Барбору Стрыцову в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (11:9). Россиянка реализовала пять из 14 брейк-пойнтов, а также набрала 46 очков на приеме и выиграла 13 геймов.

Последний раз российские теннисистки добирались до финала соревнований в Цинциннати в 2011 году.