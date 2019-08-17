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В полуфинал турнира в Цинцинатти вышел Даниил Медведев 

Вести.Ru + ещё 53 5 часов назад
Фото: EPA
В четвертьфинальном матче проходящего в Цинциннати (США, штат Огайо) турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 2 минуты.
В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Доковичем и французом Люкой Пуем, передает ТАСС.
Как сообщалось, 11 августа Даниил Медведев впервые в свое карьере сыграл в финале турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада), уступив испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого матча он переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Высшим же достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема был выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).
Турнир в Цинциннати завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет около 6,7 миллиона долларов.
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Теннис , Андрей Рублев , Рафаэль Надаль , Даниил Медведев , ИТАР-ТАСС
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