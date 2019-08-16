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Рублев поделился эмоциями от победы над Федерером 

Газета.Ru + ещё 42 1 час назад
Фото: EPA
Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями от победы над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира в Цинциннати, передает ESPN.
Встреча, которая продлилась 1 час 2 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева.
"Это невероятное чувство, когда играешь против такой легенды, как Роджер, и все болельщики поддерживают его до самого конца. Я надеюсь однажды оказаться на его месте.
Сегодня я старался показать свою лучшую игру и держал в голове, что нужно бороться за каждое очко вне зависимости от обстоятельств", — заявил Рублев.
Ранее сообщалось, что россиянин Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати.
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