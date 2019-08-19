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Кузнецова объяснила поражение в турнире в Цинциннати 

Газета.Ru + ещё 46 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Светлана Кузнецова дала комментарий касательно прошедшего финала турнира в Цинциннати, США, передает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
В решающем матче россиянка уступила американке Мэдисон Кис со счетом 5:7, 6:7 (5:7).
"Думаю, мне стоило быть немного агрессивнее. Подача Мэдисон была лучше моей. Все же, у меня были шансы.
Я дважды подавала на сет, когда было ветрено. В первой партии допустила простую ошибку. Второй раз она сыграла лучше, но я все равно считаю, что игра была равной. Я чувствовала, что у меня были шансы.
В данный момент я чувствую себя отлично, потому что смогла обыграть за неделю прекрасных теннисисток. Каждый трёхсетовый поединок мог закончиться по-другому для меня. Рада, что всё же выиграла их. Я стараюсь находить позитив во всём. Это придаёт мотивации на будущее.
Теперь хочу отдохнуть день-два и подготовиться к US Open. Это новое испытание", — заявила Кузнецова.
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Теннис , Светлана Кузнецова
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