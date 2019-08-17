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Кузнецова обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира в Цинциннати 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в американском Цинциннати.
Во встрече 1/2 финала россиянка одержала победу над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.
В финале Кузнецова встретится с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — София Кенин (США).
Ранее сообщалось, что представительница США Винус Уильямс проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати.
Теннис. Цинциннати. 1/2 финалаСветлана Кузнецова (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 6:2, 6:4
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Теннис , Светлана Кузнецова , Эшли Барти , Винус Уильямс
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