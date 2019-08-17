Кузнецова обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в американском Цинциннати. Во встрече 1/2 финала россиянка одержала победу над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. В финале Кузнецова встретится с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — София Кенин (США). Ранее сообщалось, что представительница США Винус Уильямс проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Теннис. Цинциннати. 1/2 финалаСветлана Кузнецова (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 6:2, 6:4