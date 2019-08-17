Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузнецова позитивно отнеслась к задержке с получением американской визы 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Светлана Кузнецова нашла позитив в задержке с получением американской визы, из-за которой она пропустила турнир в Вашингтоне, передает "Чемпионат.com".
"Может быть, неделя-две ожидания, проведенные дома, помогли мне вернуться, нечто важное произошло в моей жизни, и теперь я чувствую себя лучше. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Теперь понимаю это так, мне так проще думать", — приводит слова Кузнецовой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее сообщалось, что россиянка одержала победу над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати.
Газета.Ru: последние новости
Кузнецова обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира в Цинциннати Джокович вышел в полуфинал турнира в Цинциннати Джокович: не стоит оказывать сильное давление на молодых теннисистов
Теннис , Светлана Кузнецова , Эшли Барти , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиб пожелал чемпиону UFC завершить карьеру
Глушаков обрушился на Дзюбу1
Болельщики «Зенита» почтили память «Бахыта»
«Такое судейство — это позор»
Получивший травму вратарь «Ливерпуля» пропустил нелепый мяч
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение