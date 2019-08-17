Российская теннисистка Светлана Кузнецова нашла позитив в задержке с получением американской визы, из-за которой она пропустила турнир в Вашингтоне, передает "Чемпионат.com".
"Может быть, неделя-две ожидания, проведенные дома, помогли мне вернуться, нечто важное произошло в моей жизни, и теперь я чувствую себя лучше. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Теперь понимаю это так, мне так проще думать", — приводит слова Кузнецовой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее сообщалось, что россиянка одержала победу над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати.