Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова заменит Серену Уильямс на выставочном турнире в США 

ТАСС + ещё 9 3 часа назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic вместо американки Серены Уильямс. Об этом Шарапова сообщила в Twitter.
Выставочный турнир в Гринбрире (США, штат Западная Виргиния) с 13 по 14 сентября. Уильямс получила травму по ходу турнира в Торонто, который завершился на прошлой неделе. Повреждение не позволило теннисистке доиграть финальный матч против канадки Бьянки Андрееску.
"Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары — 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет, и еще матч в одиночном разряде 14 сентября. Мне не терпится со всеми там увидеться, слышала много восторженных отзывов об этом мероприятии, предвкушаю встречу со всеми вами в эти приятные выходные", — написала Шарапова.
Шарапова 14 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо) потерпела поражение от второй ракетки мира австралийки Эшли Барти во втором круге. На текущий момент россиянка занимает 97-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 36 турниров WTA. 32-летняя Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.
37-летняя Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне, еще четыре раза она уступала в финалах турнира. На турнирах WTA Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.
Также участие в турнире примут датчанка Каролин Возняцки (19-е место в рейтинге WTA), американец Джек Сок, занимающий 15-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и его соотечественник Тейлор Фриц (25-е место в одиночном рейтинге).
ТАСС: последние новости
Тарпищев: Медведев победит Гоффена в финале турнира в Цинциннати, если покажет свой теннис Кузнецова обыграла третью ракетку мира Плишкову в 1/4 финала турнира в Цинциннати Теннисистка Кузнецова возобновила сотрудничество с тренером Мартинесом
Комментарии
Теннис , Серена Уильямс , Эшли Барти , Мария Шарапова , Джек Сок , Бьянка Андрееску
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» упустил победу над «Лестером»
Малком пропустит шесть недель
Нурмагомедов отреагировал на поражение Кормье
Аверина выиграла три золота на этапе Кубка вызова
Гвардиола рассказал о «пьющих кофе» арбитрах VAR
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение