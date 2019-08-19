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Даниил Медведев прокомментировал попадание в пятерку ATP 

Газета.Ru + ещё 35 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере стал пятой ракеткой мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В финале турнира серии «Мастерс-1000» в американском Цинциннати он смог победить бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
"Для меня — это огромное достижение. Еще три недели назад я бы не поверил, что такое может произойти. Тогда я только в десятке оказался. Я говорил, что было бы здорово задержаться там подольше. Но теперь я в топ-пять и это потрясающе!
Мы с командой постараемся как можно лучше подготовиться к следующей встрече. Нет причин не быть готовым к US Open", — цитирует российского теннисиста сайт организации.
Ранее сообщалось, что россиянка Светлана Кузнецова вышла на 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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