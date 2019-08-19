Даниил Медведев прокомментировал попадание в пятерку ATP

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере стал пятой ракеткой мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале турнира серии «Мастерс-1000» в американском Цинциннати он смог победить бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

"Для меня — это огромное достижение. Еще три недели назад я бы не поверил, что такое может произойти. Тогда я только в десятке оказался. Я говорил, что было бы здорово задержаться там подольше. Но теперь я в топ-пять и это потрясающе!

Мы с командой постараемся как можно лучше подготовиться к следующей встрече. Нет причин не быть готовым к US Open", — цитирует российского теннисиста сайт организации.