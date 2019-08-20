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Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца 

News.ru + ещё 40 9 часов назад
Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская теннисистка русского происхождения 17-летняя Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
По сообщению ESPN, отец спортсменки Константин Анисимов был найден мёртвым 19 августа. Возможной причиной смерти называют сердечный приступ.
В связи с трагедией теннисистка приняла решение сняться с турнира серии Большого шлема. Соревнования стартуют 26 августа.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев в финале серии «Мастерс» в Цинциннати победил бельгийца Давида Гоффена и впервые с 2010 года вошёл в топ-5 рейтинга, писал News.ru.
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Теннис , Константин Анисимов , Аманда Анисимова , Давид Гоффен , Даниил Медведев
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