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Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Уинстон-Сейлеме 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Россиянин Андрей Рублев в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме обыграл испанца Альберта Рамоса и вышел в третий круг. Призовой фонд соревнований составляет около $800 тыс.
Встреча продолжалась 2 час 20 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Матч стал третьим в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь в активе Рублева две победы.
Россиянин проводил вторую встречу за последние девять часов. Ранее в первом круге он обыграл итальянца Томаса Фаббиано (6:4, 6:2). В третьем круге Рублев сыграет с американцем Сэмом Куэрри.
Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев. Соревнования в Уинстон-Сейлеме завершатся 25 августа.
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Теннис , Андрей Рублев , Сэм Куэрри , Альберт Рамос , Томас Фаббиано , Даниил Медведев
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