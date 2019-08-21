Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Андрей Рублев в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме обыграл испанца Альберта Рамоса и вышел в третий круг. Призовой фонд соревнований составляет около $800 тыс.

Встреча продолжалась 2 час 20 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Матч стал третьим в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь в активе Рублева две победы.

Россиянин проводил вторую встречу за последние девять часов. Ранее в первом круге он обыграл итальянца Томаса Фаббиано (6:4, 6:2). В третьем круге Рублев сыграет с американцем Сэмом Куэрри