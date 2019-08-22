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Шарапова сыграет с Сереной Уильямс 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Brandon Malone / Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с американкой Сереной Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщается на сайте турнира.
Последний раз спортсменки встречались на корте в финале Australian Open-2015, тогда Шарапова проиграла американке со счетом 6:3, 7:6 (5).
Всего спортсменки встречались 22 раза. В 19 матчах побеждала американская теннисистка. Их 23-й поединок должен был состояться в рамках Открытого чемпионата Франции-2018, но Уильямс отказалась выходить на корт из-за травмы.
Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр. Шарапова выигрывала на мэйджорах пять раз и завоевала серебро Игр-2012, уступив Уильямс в финале.
US Open пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира станет рекордным в истории тенниса. Он составит 57 миллионов долларов. Среди женщин действующей победительницей является японка Наоми Осака, у мужчин— серб Новак Джокович.
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Теннис , Новак Джокович , Серена Уильямс , Мария Шарапова
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