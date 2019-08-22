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Рублёв прошёл в четвертьфинал турнира АТР в США 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя США Сэма Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10) в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме и вышел в четвертьфинал соревнований.
Встречала продолжалась 1 час 54 минуты.
Призовой фонд турнира составляет $800 тыс.
В борьбе за полуфинал 21-летний россиянин встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым 23 августа.
Турнир завершится 25 августа. Действующим победителем соревнований является российский спортсмен Даниил Медведев.
Теннисиста из Чили Хуана-Карлоса Саеса дисквалифицировали на восемь лет за участие в коррупционной схеме, писал News.ru.
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