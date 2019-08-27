Уильямс разгромила Шарапову на US Open

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису (US Open), уступив американке Серене Уильямс . Об этом сообщается на сайте WTA tennis.

Шарапова проиграла Уильямс в первом круге со счетом 1:6, 1:6. Встреча продлилась чуть менее часа. Это 20-й проигрыш Шараповой в матчах с Уильямс.

«Это нелегкий путь, и он никогда не был легким», — заявила россиянка после матча, напомнив о своих проблемах с плечом.

Она рассказала, что из-за травмы мало играла, не могла подавать, к тому же сталкивалась с более жесткими противниками.

«Суть в том, что я верю в свои способности. Вы можете списать меня со счетов. Многие люди могут списать меня со счетов, особенно после проигрыша 1:6, 1:6 в первом раунде Открытого чемпионата США. Но пока ты сам себя не списываешь, с тобой все будет в порядке», — заключила она.

Ранее Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт в первом раунде турнира в Торонто. Россиянка допустила восемь двойных ошибок и семь подач навылет. Матч завершился в три сета со счетом 6:4, 3:6, 4:6, продлившись два часа 42 минуты.

После матча с Контавейт россиянка заявила, что все еще работает над возвращением уверенности и физической формы.

До этого Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.