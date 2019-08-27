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Уильямс разгромила Шарапову на US Open 

Рамблер + ещё 79 5 часов назад
Фото: ТАСС
Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису (US Open), уступив американке Серене Уильямс. Об этом сообщается на сайте WTA tennis.
Шарапова проиграла Уильямс в первом круге со счетом 1:6, 1:6. Встреча продлилась чуть менее часа. Это 20-й проигрыш Шараповой в матчах с Уильямс.
«Это нелегкий путь, и он никогда не был легким», — заявила россиянка после матча, напомнив о своих проблемах с плечом.
Она рассказала, что из-за травмы мало играла, не могла подавать, к тому же сталкивалась с более жесткими противниками.
«Суть в том, что я верю в свои способности. Вы можете списать меня со счетов. Многие люди могут списать меня со счетов, особенно после проигрыша 1:6, 1:6 в первом раунде Открытого чемпионата США. Но пока ты сам себя не списываешь, с тобой все будет в порядке», — заключила она.
Ранее Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт в первом раунде турнира в Торонто. Россиянка допустила восемь двойных ошибок и семь подач навылет. Матч завершился в три сета со счетом 6:4, 3:6, 4:6, продлившись два часа 42 минуты.
После матча с Контавейт россиянка заявила, что все еще работает над возвращением уверенности и физической формы.
До этого Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1
Теннис , Серена Уильямс , Анетт Контавейт , Мария Шарапова
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