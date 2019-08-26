Российский теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 26 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

19 августа Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо), до этого он доходил до финалов турниров в Монреале и Вашингтоне. Это позволило ему на прошлой неделе подняться на пятое место в рейтинге ATP.

В понедельник стартует Открытый чемпионат США — четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема. Медведев, который получил пятый посев, в первом круге сыграет с индийцем Пранджнешем Гуннесвараном, Хачанов (9) встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом (8).

Рейтинг АТР от 26 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11685 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4125;

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4005;

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3455;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890;

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…

43 (47). Андрей Рублев (Россия) — 1031.