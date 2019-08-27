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«Хватит смешить людей»: американцы о разгроме Шараповой 

Рамблер + ещё 44 1 час назад
Фото: Reuters
Американская правозащитница Кимберли Крэншоу посоветовала российской теннисистке Марии Шараповой «перестать смешить людей» после проигрыша американке Серене Уильямс, а журналист Крис Уильямс сравнил россиянку с тряпичной куклой. На реакцию американцев обратил внимание «Чемпионат».
Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису (US Open), уступив Уильямс в первом круге со счетом 1:6, 1:6. Встреча продлилась чуть менее часа. Это 20-й (и 19-й подряд) проигрыш Шараповой в матчах с Уильямс.
«19 побед Серены подряд и только один взятый Шараповой сет. И они называют это противостоянием! Это безумие, хватит смешить людей. И с этим Серене приходится иметь дело», — возмутилась Крэншоу.
Режиссёр Хавьер Бёрджин назвал встречи россиянки и американки «не противостоянием, а более чем десятилетним надиранием задницы».
Уильямс заявил, что Шарапова была на корте «как тряпичная кукла», а американка ее легко смахнула.
«Не желаю больше слышать об этом «соперничестве», — сказал он.
Журналист New York Times и CNN Уэсли Эстид отметил, что в последний раз Шарапова обыгрывала Уильямс, когда Барак Обама был всего лишь сенатором, а Марк Цукерберг только основал Facebook.
Ранее Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.
Позже она уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт в первом раунде турнира в Торонто. Россиянка допустила восемь двойных ошибок и семь подач навылет. Матч завершился в три сета со счетом 6:4, 3:6, 4:6. После матча с Контавейт россиянка заявила, что все еще работает над возвращением уверенности и физической формы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1
Теннис , Крис Уильямс , Барак Обама , Серена Уильямс , Анетт Контавейт , Марк Цукерберг , Мария Шарапова , CNN , New York Times
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