«Хватит смешить людей»: американцы о разгроме Шараповой

Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису (US Open), уступив Уильямс в первом круге со счетом 1:6, 1:6. Встреча продлилась чуть менее часа. Это 20-й (и 19-й подряд) проигрыш Шараповой в матчах с Уильямс.

«19 побед Серены подряд и только один взятый Шараповой сет. И они называют это противостоянием! Это безумие, хватит смешить людей. И с этим Серене приходится иметь дело», — возмутилась Крэншоу.

Режиссёр Хавьер Бёрджин назвал встречи россиянки и американки «не противостоянием, а более чем десятилетним надиранием задницы».

Уильямс заявил, что Шарапова была на корте «как тряпичная кукла», а американка ее легко смахнула.

«Не желаю больше слышать об этом «соперничестве», — сказал он.

Журналист New York Times и CNN Уэсли Эстид отметил, что в последний раз Шарапова обыгрывала Уильямс, когда Барак Обама был всего лишь сенатором, а Марк Цукерберг только основал Facebook.

Ранее Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.