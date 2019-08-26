Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Халеп отказалась говорить о поражении от Шараповой 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Румынская теннисистка Симона Халеп отказалась комментировать прошедшую встречу с россиянкой Марией Шараповой в преддверии старта Открытого чемпионата США — US Open.
В первом раунде этого турнира в 2017 году Шарапова обыграла чемпионку Уимблдона-2019.
"Не будем говорить об этом. Это в прошлом, а я хочу жить настоящим. Определенно, матч Марии против Серены Уильямс станет большим событием. Если у меня получится, я обязательно посмотрю его", — цитирует Tennis World румынку.
Ранее сообщалось, что канадский теннисист Милош Раонич снялся с US Open.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Шарапова потеряла четыре позиции в чемпионской гонке WTA Собака предсказала победителя матча между Уильямс и Шараповой Федерер поделился ожиданиями от US Open
Теннис , Серена Уильямс , Милош Раонич , Мария Шарапова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адебайор перешёл в «Кайсериспор»
Три футболиста «Ливерпуля» вошли в сборную тура АПЛ
Медведев вышел в следующий круг US Open
40-летний Тимощук возобновит игровую карьеру
ЦСКА намерен арендовать футболиста «Севильи»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение