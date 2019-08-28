Халеп вышла во второй круг US Open 

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата США.
Во встрече первого раунда четвертая ракетка мира нанесла поражение американке Николь Гиббс со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.
В следующем круге Халеп встретится с еще одной представительницей США Тейлор Таунсенд.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на US Open.
Теннис. US Open. 1-й круг
Симона Халеп (Румыния) — Николь Гиббс (США) — 6:3, 3:6, 6:2