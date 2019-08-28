Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Халеп вышла во второй круг US Open 

Газета.Ru + ещё 102 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата США.
Во встрече первого раунда четвертая ракетка мира нанесла поражение американке Николь Гиббс со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.
В следующем круге Халеп встретится с еще одной представительницей США Тейлор Таунсенд.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на US Open.
Теннис. US Open. 1-й круг
Симона Халеп (Румыния) — Николь Гиббс (США) — 6:3, 3:6, 6:2
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Серена Уильямс назвала Шарапову идеальным соперником Мужа Серены Уильямс заподозрен в провокации против Шараповой Россиянка Калинская обыграла десятую ракетку мира в первом круге US Open
Теннис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Форс-мажор»: Россия недосчитается фигуристки1
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «МЮ»
Прощай, Лига чемпионов: провал «Краснодара»2
«Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов5
​«Краснодар» потерял Сулейманова из-за травмы
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение