Винус Уильямс заказала кофе во время матча US Open 

Американская теннисистка Винус Уильямс попросила кофе во время матча второго круга US Open против украинки Элины Свитолиной.
Тренер спортсменки передал ей напиток через болбоя, однако Уильямс в этот момент ушла в подтрибунное помещение. Болбой поставил стаканчик с кофе на скамейку теннисистки. Вернувшись на корт, американка выпила кофе, после чего выиграла три гейма подряд.
Встреча между Уильямс и Свитолиной завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинки.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс вышла в третий круг US Open.