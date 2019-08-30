Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).

Во втором круге соперником отечественного спортсмена был представитель Франции Жиль Симон, который снялся с турнира по ходу матча из-за травмы.

Следующим оппонентом Рублева будет австралиец Ник Кирьос, до этого переигравший соотечественника Симона Антуана Хона со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

Соревнование проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.

Призовой фонд турнира составляет $57,24 млн На данный момент Рублев занимает в рейтинге ATP 43 строчку, Кирьос в свою очередь расположился на 30 позиции.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

Теннис. US Open. 2-й круг

Андрей Рублев (Россия) — Жиль Симон (Франция) — 6:2 (отказ Симона)