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Рублев вышел в третий круг US Open 

Газета.Ru + ещё 54 3 часа назад
Рублев вышел в третий круг US Open
Фото: Reuters
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).
Во втором круге соперником отечественного спортсмена был представитель Франции Жиль Симон, который снялся с турнира по ходу матча из-за травмы.
Следующим оппонентом Рублева будет австралиец Ник Кирьос, до этого переигравший соотечественника Симона Антуана Хона со счетом 6:4, 6:2, 6:4.
Соревнование проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.
Призовой фонд турнира составляет $57,24 млн На данный момент Рублев занимает в рейтинге ATP 43 строчку, Кирьос в свою очередь расположился на 30 позиции.
Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
Теннис. US Open. 2-й круг
Андрей Рублев (Россия) — Жиль Симон (Франция) — 6:2 (отказ Симона)
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