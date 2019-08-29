Курьёз с участием зрительницы, пришедшей на матч Открытого чемпионата по теннису, который проходит в Нью-Йорке, попал на видео. 27 августа на корт вышли испанец Фелисиано Лопес и американец Тейлор Фритц. В ходе матча 37-летний Лопес решил сменить футболку, и момент переодевания очень понравился болельщице. Пока её подруги сидела с унылым выражением лица, она достала телефон и запечатлела полуобнажённого спортсмена, не подозревая, что её саму в это время снимают.
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24 августа
24 августа
25 августа
25 августа
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Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
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