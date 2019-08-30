Кафельникова по ошибке выложила скандальное фото

По данным издания, на своей странице модель часть делится фото из своих поездок и в преддверии Недели моды в Париже опубликовала снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами запрещенных веществ.

«Маска перед Неделей моды», — цитирует издание подпись, которую Кафельникова оставила под фото.

«СтарХит» полагает, что снимок попал в открытый доступ по ошибке и предназначался близким друзьям.

При этом, по данным на 13.40 мск 30 августа, в Instagram

Алеси Кафельниковой, насчитывающий 500 тысяч подписчиков, подобной фотографии нет.