Кафельникова по ошибке выложила скандальное фото 

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся Кафельникова сделала фото с запрещенными веществами, которое опубликовала в Instagram. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, на своей странице модель часть делится фото из своих поездок и в преддверии Недели моды в Париже опубликовала снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами запрещенных веществ.
«Маска перед Неделей моды», — цитирует издание подпись, которую Кафельникова оставила под фото.
«СтарХит» полагает, что снимок попал в открытый доступ по ошибке и предназначался близким друзьям.
При этом, по данным на 13.40 мск 30 августа, в Instagram
Алеси Кафельниковой, насчитывающий 500 тысяч подписчиков, подобной фотографии нет.