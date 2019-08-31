Медведев показал неприличный жест болельщикам

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) показал неприличный жест болельщикам, а потом выиграл на драйве от их ответного раздражения.

Об инциденте в Twitter написал журналист Мэттью Уиллис, присутствовавший на матче.

And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA— Wilfy (@whitelinefervor) 31 августа 2019 г.

«А теперь о крайне специфичном жесте Данила Медведева», — написал он, выложив фото спортсмена.

«Такой позор … он один из моих любимых игроков в круге», «Что за ребячество?», «Есть несколько таких теннисистов-хулиганов которым нужно повзрослеть!», «Он должен быть оштрафован», — написали в комментариях возмущенные зрители.

Медведев не остался в долгу, дав понять публике, что такие ситуации его только раззадоривают.

Он написал у себя на странице твит под названием «Муза».

‘The energy you are giving me (by booing) will be enough for my next 5 matches’



— Daniil Medvedevpic.twitter.com/MEgJyV8mBC 😂— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) 31 августа 2019 г.

«Энергии, которую вы мне даете, будет достаточно для моих следующих 5 матчей», — заявил он.