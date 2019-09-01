Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

В третьем круге отечественный спортсмен оказался сильнее представителя Австралии Ника Кирьоса со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 6:3. Противостояние длилось немногим меньше двух часов.

В следующем раунде Рублев встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который до этого переиграл австралийца Алексея Попырина — 6:4, 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2).

Чемпионат проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнования составляет $57,24 млн На данный момент Рублев занимает в рейтинге ATP 43 позицию, Кирьос в свою очередь расположился на 30 строчке.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open).

Теннис. US Open. 3-й кругАндрей Рублев (Россия) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:3