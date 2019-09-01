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Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open 

Газета.Ru + ещё 26 1 час назад
Рублев вышел в четвертый круг US Open
Фото: EPA
В третьем круге отечественный спортсмен оказался сильнее представителя Австралии Ника Кирьоса со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 6:3. Противостояние длилось немногим меньше двух часов.
В следующем раунде Рублев встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который до этого переиграл австралийца Алексея Попырина — 6:4, 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2).
Чемпионат проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнования составляет $57,24 млн На данный момент Рублев занимает в рейтинге ATP 43 позицию, Кирьос в свою очередь расположился на 30 строчке.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open).
Теннис. US Open. 3-й кругАндрей Рублев (Россия) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:3
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