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Американского теннисиста наказали за «ужасающий» жест 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Американского теннисиста наказали за «ужасающий» жест
Фото: globallookpress.com
Американский теннисист Майк Брайан был оштрафован на 10 тысяч долларов за неспортивное поведение во время матча второго раунда парного турнира Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает ESPN.
После ошибки линейного судьи Брайан жестом показал, будто стреляет в него из ракетки. После этого арбитр вынесла ему предупреждение за неспортивное поведение. В ответ на это теннисист начал спорить и отказался признавать ошибку. Пользователи Twitter назвали жест спортсмена «ужасающим» и «бессердечным».
После матча американец выпустил заявление с извинениями.
«Жест должен был быть игривым. Но с учетом последних событий я понимаю, что он мог показаться недопустимым. Обещаю, что впредь такое не повторится», — сказал он.
Во втором раунде US Open Брайан вместе с партнером Бобом Брайаном одержал победу над парой Федерико Дельбонис — Роберто Карбальес Баэна. В 1/8 финала турнира они встретятся с американцами Джеком Соком и Джексоном Уитроу.
За прошедший месяц в США произошло несколько случаев массовой стрельбы. В ночь на воскресенье, 4 августа, Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Еще два расстрела произошли в городах Чикаго и Эль-Пасо.
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Теннис , Федерико Дельбонис
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