Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал заключительного турнира "Большого шлема" в текущем сезоне — Открытого чемпионата США. В матче четвертого круга вторая ракетка мира добился победы над хорватом Марином Чиличем.

Надаль одержал победу над 23-м номером мирового рейтинга ATP по итогам четырех сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу испанского теннисиста и продолжалась 2 часа 52 минуты. Счет личных встреч сохраняется на стороне Надаля — 7:3.

Все матчи четвертьфиналов состоятся третье сентября.