Медведев встретится с Димитровым в полуфинале US Open 

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
В четвертьфинале Димитров обыграл третью ракетку турнира швейцарца Роджера Федерера со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.
В полуфинале болгарин сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который впервые в карьере дошел до полуфинала турнира Большого шлема.
Ранее сообщалось, что теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).