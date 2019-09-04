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Медведев встретится с Димитровым в полуфинале US Open 

Газета.Ru + ещё 55 11 часов назад
Медведев встретится с Димитровым в полуфинале US Open
Фото: РИА Новости
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
В четвертьфинале Димитров обыграл третью ракетку турнира швейцарца Роджера Федерера со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.
В полуфинале болгарин сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который впервые в карьере дошел до полуфинала турнира Большого шлема.
Ранее сообщалось, что теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
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