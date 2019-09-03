Теннис. Зверев выбыл с Открытого чемпионата США

Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев завершил свои выступления на проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США. В матче четвертого круга шестая ракетка мира проиграл аргентинцу Диего Шварцману — 21 номеру мирового рейтинга.

Зверев выиграл первую партию со счетом 6:3, после чего уступил в трех последующих сетах — 2:6, 4:6, 3:6. Встреча, проходящая на покрытии "хард", длилась 3 часа 10 минут. Счет в их личных встречах стал 2:1 в пользу теннисиста из Южной Америки.

Шварцман вышел в четвертьфинал US Open, где оспорит путевку в полуфинал турнира либо с хорватом Марином Чиличем, либо с испанцем Рафаэлем Надалем.

Еще одним четвертьфиналистом Открытого чемпионата США стал француз Гаэль Монфис , который в матче четвертого круга одержал победу над испанцем Пабло Андухаром. Встреча общей продолжительностью 1 час 28 минут закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:2 в пользу представителя Франции.