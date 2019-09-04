Свитолина впервые вышла в полуфинал US Open

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open

Украинка Элина Свитолина одержала победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут, и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пятой ракетки мира, для которой это первый в карьере выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США.