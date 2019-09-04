Медведева назвали новым героем фильма «Брат»

Российский теннисист высказался об американцах в духе героя «Брата»

Репортер разместил отрывок из интервью Медведева во время турнира US Open, озаглавив его «Данила Багров-2019».

«Я говорю американцам прямо: вы будете против меня болеть — я буду выигрывать. И они продолжают болеть против меня. Вот ты мне можешь это объяснить?» — таковыми были слова спортсмена.

«Вот скажи мне, Сампрас, в чем сила подачи? Разве в милях? Вот и брат говорит, в милях. А я вот думаю, что сила в километрах в час», — пошутил в комментариях пользователь Киберстранник.

3 сентября россиянин обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open. 6 сентября ему предстоит поспорить с болгарином Грегором Димитровым за выход в финал турнира.

В ходе US Open у Медведева наблюдаются непростые отношения с местными болельщиками. Во время матча с испанцем Филисианом Лопесом россиянин показал фанатам средний палец. После победы над соперником он обратился к освистывавшим его трибунам и поблагодарил за мотивацию.