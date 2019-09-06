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Теннисистка Андрееску сыграет в финале US Open против Серены Уильямс 

ТАСС + ещё 55 2 часа назад
Определились финалистки US Open
Фото: AP Photo/Adam Hunger
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила швейцарку Белинду Бенчич и сыграет с американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
19-летняя Андрееску оказалась сильнее 22-летней Бенчич со счетом 7:6 (7:3), 7:5. Спортсменки впервые встретились друг с другом. Матч продолжался 2 часа 15 минут.
В финале канадская теннисистка сыграет с 37-летней Сереной Уильямс. Матч состоится 7 сентября, начало — 23:00 мск. 11 августу Андрееску встречалась с американкой в финале турнира в Торонто. Уже по ходу первого сета Уильямс вынуждена была сняться из-за повреждения, благодаря этому трофей завоевала канадская теннисистка.
Андрееску занимает 15-е место в мировом рейтинге. Выход в финал US Open стал для нее самым высоким достижением в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее канадка не пробивалась дальше второго раунда.
Бенчич занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема был выход в четвертьфинал US Open.
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире в женском одиночном разряде одержала японка Наоми Осака.
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Теннис , Серена Уильямс , Бьянка Андрееску
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