Надаль пробился в полуфинал US Open

Встреча, которая длилась два часа и 46 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу испанца.

Надаль отметился пятью подачами навылет, а также реализовал семь брейк-поинтов из 13-и, допустив при этом лишь одну двойную ошибку.

В активе Шварцмана четыре эйса и четыре брейка из десяти при трех двойных ошибках.

В полуфинале Надаль встретится с итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшего в четвертьфинале россиянина Андрея Рублева

Открытый чемпионат США. Мужской одиночный разряд. Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 7:5, 6:2