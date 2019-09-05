Надаль пробился в полуфинал US Open 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась два часа и 46 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу испанца.
Надаль отметился пятью подачами навылет, а также реализовал семь брейк-поинтов из 13-и, допустив при этом лишь одну двойную ошибку.
В активе Шварцмана четыре эйса и четыре брейка из десяти при трех двойных ошибках.
В полуфинале Надаль встретится с итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшего в четвертьфинале россиянина Андрея Рублева.
В другом полуфинале сыграют российский теннисист Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров.
Открытый чемпионат США. Мужской одиночный разряд. Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 7:5, 6:2