Надаль запустил мяч в комментаторскую будку

Испанский теннисист Рафаэль Надаль необычным образом отпраздновал победу в 1/4 финала Открытого чемпионата США — US Open.
Вторая ракетка мира смог обыграть аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 7:5, 6:2.
По окончании встречи Надаль подошел к трибунам и, прицелившись, отправил мяч в комментаторскую будку.
Сообщается, что находящийся там журналист оценил такой жест испанца, показав ему большой палец.
Теперь испанцу предстоит встретиться с итальянцем Маттео Берреттини, чтобы побороться за право выйти в финал теннисного турнира.
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