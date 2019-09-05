Надаль запустил мяч в комментаторскую будку после удачного вступления

Испанский теннисист Рафаэль Надаль необычным образом отпраздновал победу в 1/4 финала Открытого чемпионата США — US Open.

Вторая ракетка мира смог обыграть аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

По окончании встречи Надаль подошел к трибунам и, прицелившись, отправил мяч в комментаторскую будку.

Сообщается, что находящийся там журналист оценил такой жест испанца, показав ему большой палец.

Теперь испанцу предстоит встретиться с итальянцем Маттео Берреттини, чтобы побороться за право выйти в финал теннисного турнира.