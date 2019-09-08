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Андрееску попросила прощения за победу над Уильямс в финале US Open 

Газета.Ru + ещё 59 5 часов назад
Андрееску попросила прощения за победу над Уильямс
Фото: ИА Синьхуа
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от победы над американской Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open).
"Я знаю, что вы все хотели, чтобы победила Серена, так что я прошу прощения. Я невероятно благодарна всем и воодушевлена. Возможность играть здесь, на этом корте против Серены, настоящей легенды тенниса, — это просто потрясающе", — приводит слова канадки Sport24.
Стоит отметить, что для 19-летней Андрееску это первый US Open в профессиональной карьере. 37-летняя американка шесть раз побеждала на Открытом чемпионате США.
Андрееску еще никогда не проходила на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше второго раунда.
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Теннис , Серена Уильямс , Бьянка Андрееску
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