Андрееску попросила прощения за победу над Уильямс в финале US Open

"Я знаю, что вы все хотели, чтобы победила Серена, так что я прошу прощения. Я невероятно благодарна всем и воодушевлена. Возможность играть здесь, на этом корте против Серены, настоящей легенды тенниса, — это просто потрясающе", — приводит слова канадки Sport24.

Стоит отметить, что для 19-летней Андрееску это первый US Open в профессиональной карьере. 37-летняя американка шесть раз побеждала на Открытом чемпионате США.

Андрееску еще никогда не проходила на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше второго раунда.