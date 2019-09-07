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31 августа
Российская Премьер-лига
3 из 4
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Уфа
1
—
2
Оренбург
Рубин
0
—
3
Сочи
Локомотив М
1
—
2
Ростов
31 августа
Английская Премьер-лига
3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
1
—
1
Манчестер Юнайтед
Челси
2
—
2
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1
—
1
Уотфорд
31 августа
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Осасуна
2
—
2
Барселона
Леванте
2
—
0
Вальядолид
Хетафе
1
—
1
Алавес
31 августа
Бундеслига
3 из 6
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Шальке-04
3
—
0
Герта
Фрайбург
1
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Кёльн
Бавария
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Майнц
1 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 3
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Урал
2
—
4
Краснодар
Арсенал
1
—
2
ЦСКА
Спартак М
0
—
1
Зенит
1 сентября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Эвертон
3
—
2
Вулверхэмптон
Арсенал
2
—
2
Тоттенхэм Хотспур
1 сентября
Испанская Примера
3 из 4
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Валенсия
2
—
0
Мальорка
Эспаньол
0
—
3
Гранада
Атлетико М
3
—
2
Эйбар
1 сентября
Бундеслига
2 из 2
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Вердер
3
—
2
Аугсбург
Айнтрахт Ф
2
—
1
Фортуна
13 сентября
Испанская Примера
1 из 1
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Мальорка
22:00
Атлетик Б
13 сентября
Бундеслига
1 из 1
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Фортуна
21:30
Вольфсбург
14 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
17:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Кристал Пэлас
14 сентября
Испанская Примера
3 из 4
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Реал Мадрид
14:00
Леванте
Леганес
17:00