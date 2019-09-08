Серена Уильямс уступила Бьянке Андрееску

Американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров Большого шлема по теннису, уступила в финале 19-летней канадской спортсменке Бьянке Андрееску, сообщает ТАСС.
Посеянная под 15-м номером Андрееску, победила восьмую ракетку соревнований со счетом 6:3, 7:5. Поединок длился чуть больше полутора часов.
Для канадской теннисистки победа в турнире серии Большого шлема стала первой в карьере. До этого ее лучшим достижениями был выход в 2019 году во второй круг Открытого чемпионата Австралии и турнира Ролан Гаррос.
Ранее сообщалось, что впервые за 15 лет россиянин вышел в финал турнира Большого шлема. 23-летний Даниил Медведев сыграет за кубок чемпионата с испанцем Рафаэлем Надалем.