Сафин оценил игру Медведева в первом сете финала US Open

Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал итоги первого сета финала US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Хорошее начало. Не надо никуда суетиться, нужно спокойно делать своё дело. По взгляду Медведева видно, что он настроен на победу, не собирается никому проигрывать», — заявил Сафин в эфире Первого канала.

Он подчеркнул что Медведеву нужно уверенно сыграть на своей подаче и действовать без излишней спешки.

«Впрочем, Медведев не похож на парня, который будет торопиться. Первый сет, первые геймы всегда нервные, кривые-косые. Сейчас главное для него — играть с первой подачи, не пытаться продавить Надаля, это глупость», — добавил прославленный теннисист.

По итогам первого сета в счёте ведёт Надаль — 7:5.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.